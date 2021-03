Si cerca un grafico creativo.

Si cerca a Olbia un grafico creativo per lavoro a tempo determinato. L’annuncio di lavoro è stato inserito nel portale Sardegna Lavoro, con il codice di tracciamento 1500021211000000000177886 e sarà attivo fino al 20 marzo.

Si ricerca un Grafico con esperienza che sappia rielaborare, attraverso l’uso di programmi quali Illustrator e Photoshop, immagini e altri elaborati pubblicitari. La figura ricercata crea elaborati grafici digitali finalizzati alla progettazione di nuovi artefatti digitali o prodotti industriali, al restyling di prodotti già in commercio e alla comunicazione pubblicitaria.

Si richiede esperienza nella mansione e un diploma di istruzione secondaria. E’ indispensabile, inoltre, una buona se non ottima conoscenza dei programmi Illustrator e Photoshop, o altri programmi di grafica pubblicitaria. Si ricerca figura per possibile stabilizzazione in azienda. Le candidature, inoltre, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

