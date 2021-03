Si cerca un perito elettrotecnico.

Si cerca a Olbia un perito elettrotecnico con esperienza. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000179109, attivo fino all’11 aprile 2021.

Si cerca elettricista esperto nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti climatizzazione complessi a livello industriale . Il candidato ideale ha esperienza pregressa di almeno 5 anni richiesta e recente, maturata nella installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione a livello industriale.

Requisito essenziale è la competenza specifica negli impianti di climatizzazione e conoscenza intermedia della lingua inglese. Altre Si richiede diploma di istruzione secondaria o il diploma a indirizzo tecnico. Il candidato ideale ha conoscenza avanzata e utilizzo dei sistemi Windows + Applicativi. Competenza nell’utilizzo di smartphone e device per i gestionali e app aziendali.

Il contratto sarà a tempo determinato di sei mesi prorogabili. Si offre mezzo aziendale, vitto, alloggio per trasferte previste durante esecuzione della mansione. La selezione è finalizzata all’inserimento permanente nell’organico aziendale. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

