Anche in Gallura l’ufficio postale diventa a portata di click

La nuova app disponibile anche per la Gallura.

Arriva anche per i cittadini della Gallura il nuovo servizio di Poste Italiane che la possibilità di usufruire di tutti i prodotti e i servizi direttamente dal loro smartphone o tablet, attraverso una vasta gamma di APP. Dal sito www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito oppure richiedere il proprio Isee. E’ possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Disponibili su App Store e Google Play, le APP di Poste Italiane sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale, in tasca ad ogni cittadino.

L’App “Ufficio Postale”, ad esempio, consente di pagare fatture di qualsiasi genere (PA, MAV, Bollo Auto), semplicemente inquadrando con il proprio smartphone il bollettino da pagare oppure inserendo manualmente le informazioni addebitando l’importo sul conto BancoPosta, sulla carta PostePay oppure su altre carte di credito Visa o Mastercard. Inoltre si possono spedire raccomandate, telegrammi, lettere ma anche pacchi e valige, in Italia e all’Estero in pochi click e di monitorare lo stato di qualsiasi spedizione gestita da Poste Italiane oppure verificare l’Ufficio di giacenza di una raccomandata della quale si è ricevuto un avviso. Si può di prenotare il proprio turno allo sportello ottenendo un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale riducendo al minimo il tempo di presenza.

Attraverso l’APP “PosteID”, infine, tutti i cittadini della Gallura possono ottenere facilmente e in pochi minuti, l’Identità Digitale di Poste Italiane per accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che consente ai Cittadini e alle Imprese di accedere con un’unica password a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti.

(Visited 280 times, 294 visits today)