Si cerca ad Arzachena un addetto controllo di gestione con esperienza

Si cerca un addetto controllo di gestione.

Si cerca ad Arzachena un addetto controllo di gestione diplomato per la stagione estiva, ma potrebbe diventare a tempo indeterminato. L’annuncio di lavoro è apparso sul sito Borsa Lavoro Sardegna, al codice 1500021211000000000172912 e con scadenza il 18 febbraio. Il responsabile amministrativo e controllo gestionale ha esperienza almeno di base in materia di contabilità e con competenze informatiche medio/avanzate con particolare riferimento a all’applicativo Microsoft Excel.

La figura dovrà occuparsi di gestire tutta l’area amministrativa dell’azienda a partire da archiviazione e prima nota, vendite, acquisti, banca e cassa, contratti, sino alla rendicontazione dei dati, passando per la gestione sia delle pratiche burocratiche che quelle una tantum come ad esempio la partecipazione a bandi. E’ necessario che la figura sia adatta al lavoro sotto pressione e frenetico tipico della stagione estiva.

La risorsa verrà inserita in un ambiente di lavoro già avviato e verrà formata in maniera dedicata e specifica a quelle che saranno le sue mansioni. Necessaria la capacità di organizzare e strutturare il lavoro in maniera ordinata, nonché mettere autonomamente nella giusta priorità i lavori da svolgere. Gradito anche spirito di iniziativa proattivo. E’ indispensabile la conoscenza di Microsoft Word, Excel livello medio/avanzato e sistemi di rete.

E’ apprezzata la conoscenza di qualunque applicativo in campo informatico finalizzato alla creazione di piccoli strumenti gestionali e/o di rudimenti di programmazione in visual basic o programmi similari, ovvero di programmazione web. E’ indispensabile che la figura sia metodica ed ordinata nella gestione di quanto di sua competenza. Capacità di archiviazione sia dei documenti cartacei che digitali. Dato che con il tempo la figura potrà organizzare il proprio lavoro e quello degli altri, sono richieste anche marcate capacità organizzative e di controllo.

La figura non avrà in genere contatto diretto con la clientela, ma avrà comunque rapporti con fornitori, tecnici, consulenti, e altre figure che ruotano attorno all’azienda, oltre che con la totalità dei dipendenti. Si richiede quindi una buona capacità comunicativa e di ragionamento in quanto spesso si troverà nella posizione di prendere autonomamente delle decisioni aziendali.

Competenze in contabilità (Prima nota, cassa e banca, fatture clienti e Fornitori, corrispettivi). Conoscenza degli aspetti base della contabilità (Partita doppia, bilanci ed adempimenti). Saranno apprezzate ed utilizzate come elementi preferenziali conoscenze anche in altre aree dell’informatica, in particolar modo web. La figura si dovrà anche occupare di diverse rendicontazioni di tipo magazzino ed inventario (non solo di carattere alberghiero).

La figura verrà affiancata dall’attuale occupante del ruolo il quale si occuperà di trasferire al meglio tutte le metodiche e le strutture di lavoro per un inserimento quanto più efficace e guidato possibile. Si precisa inoltre che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato.

