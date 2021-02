Cerimonia in presenza del Sindaco.

Domattina alle ore 11, presso la piazza Piazza Capitano Ennio Roych Martire delle Foibe – in Via Torino – si svolgerà la cerimonia in ricordo dei Martiri delle Foibe e degli esuli istriani e dalmati perseguitati dal regime dittatoriale comunista di Tito.

Organizzata dal movimento Olbia nel Cuore di Marco Buioni, alla presenza del sindaco Settimo Nizzi e del presidente del Consiglio Comunale Gianpiero Mura nel “Giorno del Ricordo”, la cerimonia si svolgerà nel rispetto del distanziamento interpersonale e di tutte le normative anti-covid-19.

