Si cerca a Olbia un procacciatore di affari per lavoro autonomo. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000178320 e sarà attivo sul portale fino al 16 aprile 2021.

L’azienda, operante nel settore noleggio macchine da ufficio, ricerca un lavoratore autonomo con ampie possibilità di affermazione e di crescita in mercati territoriali ancora non completamente presidiati. Il procacciatore, per conto di imprese produttrici o distributrici, negozi o aziende, propone l’acquisto di prodotti o servizi per la vendita o la produzione. Il candidato ideale non è necessario abbia esperienza nel settore, ma è una risorsa dinamica, pratica, con ottime capacità relazionali, attitudine al servizio e alla vendita e orientamento al risultato.

È richiesta un’istruzione almeno secondaria, un buon livello culturale e competenze informatiche come posta elettronica, dei social media e dei principali programmi di scrittura di testo e fogli di calcolo (livello base). Il collaboratore è automunito. Competenze accessorie sono il possesso dell’abilitazione come agente di commercio o aver avviato il percorso di ottenimento.

Il collaboratore verrà inizialmente affiancato dal team di esperti aziendali per la formazione sul campo. L’azienda offre remunerazione a provvigione ed eventuale copertura di spese. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

