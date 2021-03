Si cerca a un guardarobiere.

Si cerca a San Teodoro un guardarobiere con esperienza per la stagione estiva. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000179836, attivo fino al 16 aprile 2021.

Si cerca un guardarobiere con esperienza pregressa nella stessa mansione. La professione sorveglia le attrezzature, merci e oggetti lasciati in custodia, prevengono furti o danneggiamenti dei beni segnalando eventuali situazioni anomale. Si richiede, perla suddetta mansione, la conoscenza della lingua inglese di livello pre-intermedio. Il contratto sarà a tempo determinato, della durata di 4 mesi e con orario full time. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

