L’iniziativa di Arzachena.

Da Domani alla casa di riposo Demuro e Geromino di Arzachena gli anziani potrà finalmente abbracciare loro cari. E’ questa l’iniziativa a cura dell’assessore ai Servizi sociali, Gabriella Demuro che segue alcune idee simili messe in pratica in altre strutture del nord Sardegna.

Una “stanza degli abbracci” che permetterà di fare un piccolo passo verso la normalità anche in un periodo come quello che stiamo vivendo, che li riporti alla quotidianità perduta ormai da un anno. Un abbraccio prova di Covid, perché la stanza gonfiabile è stata piazzata all’ingresso della casa di riposo, così che i familiari possano accedere dall’esterno e gli anziani non debbano uscire dalla struttura

Per fare visita ed abbracciare il proprio caro è necessario l’appuntamento al numero 3398642284 oppure al numero 3497620766 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

