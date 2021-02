Si cerca un barista a Santa Teresa.

Si cerca a Santa Teresa di Gallura un barista per la stagione estiva. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Borsa Lavoro Sardegna con il codice 1500021211000000000175060. La figura ricercata sarà responsabile della preparazione di prodotti di caffetteria e cocktail, gestendo in autonomia le richieste del cliente e le operazioni di cassa.

Il candidato ideale ha una conoscenza di livello intermedio della lingua inglese ed è disponibile per un orario full time. La struttura offre vitto e alloggio e sono situate a: Santa Teresa di Gallura, Aglientu, Baia Sardinia e Palau.

Il colloquio di selezione avverrà on line in linea con le regole anti-covid 19. Qualora il candidato avesse difficoltà a sostenere il colloquio con questa modalita’, previo appuntamento, potra’ sostenerlo in presenza a Palau in data 20.03.2021 presso il Club Esse Posada.

