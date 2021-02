Il panino al caddozzo.

Da Cagliari a Olbia ci si capisce subito quando si parla di caddozzo. In tutta la Sardegna, compresa la Gallura e Olbia si usa la parola “caddozzo” per i succulenti panini a base di salsiccia, venduti a San Simplicio e altre feste della città, che si possono arricchire con cipolla, verdure e salse. Alternativamente, si usa altra carne, come wurstel, maiale o cavallo.

I panini alla salsiccia sono preparati dagli ambulanti, specializzati nella vendita di questo street food tipico della Sardegna e Gallura che non manca mai durante le feste paesane, dove il suo profumo inebriante fa impazzire grandi e piccini.

Non tutti sanno che la parola caddozzo non è soltanto sarda, ma anche in un’altra regione del sud viene utilizzata per la salsiccia arrosto. Parliamo dell’isola maggiore, la Sicilia. Quando si va dal macellaio in Sicilia l’unità per misurare una salsiccia è il caddozzo, ossia gli anelli di carne della salsiccia di maiale. Dunque, l’origine della parola potrebbe anche non essere sarda. Anche in Sicilia molti ambulanti vendono il panino con il “caddozzo di sasizza”.

