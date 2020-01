L’offerta di lavoro.

Il negozio iRiparo di Arzachena cerca le seguenti figure:

– 1 tecnico di riparazione smartphone, tablet, pc e dispositivi tecnologici. La figura ricercata si occuperà della manutenzione e riparazione di smartphone, tablet e dispositivi tecnologici. Si richiede pregressa esperienza dimostrabile nel settore, flessibilità, capacità di operare per urgenze e priorità.

– 1 addetto/a alle vendite. Si richiede professionalità, serietà, flessibilità e capacità di relazionarsi con il pubblico.Conoscenza della lingua inglese.

Aver conseguito il diploma di maturità. Conoscenza dei sistemi operativi legati al mondo della telefonia (Android, ios), conoscenza e uso del pc.

Si offre, per entrambe le posizioni, un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la stagione estiva, con possibilità di rinnovo. Maggiori informazioni sulla mansione e ruoli, potranno essere ben esposti in fase di colloquio conoscitivo. Il nostro obiettivo è garantire e offrire performance eccezionali ai nostri clienti, pertanto è nostro interesse soddisfare il personale meritevole che entrerà a far parte della nostra azienda.

Per candidarsi inviare il proprio CV in formato PDF a arzachena@iriparo.com inserendo nell’oggetto la mansione per la quale ci si candida, con il consenso al trattamento dei dati personali.



