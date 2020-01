Sabato la consacrazione della chiesa di San Paolo Apostolo

Appuntamento alle 10 e 30.

E’ tutto pronto per la consacrazione della chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo prevista per sabato 25 gennaio.

Don Cristian Garau, unitamente alla Comunità di Porto San Paolo, Murta Maria e Vaccileddi, invita tutti a partecipare all’evento. La Santa Messa si terrà alle 10 e 30 e sarà presieduta dal vescovo di Tempio Ampurias Monsignor Sebastiano Sanguinetti. A seguire il rinfresco con Buffet curato dall’Associazione Cuochi della Gallura.

