Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Budoni

A Budoni cercano 1 tirocinante addetto alla macelleria.

Palau

A Palau cercano 2 addetti al servizio di portierato. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 6 operai giardinieri, 1 segretario amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 addetto alle pulizie bar, 2 camerieri ai piani, 2 camerieri, 4 elettricisti, 2 falegnami, 2 carpentieri metallici, 1 verniciatore a spruzzo, 1 addetto all’ufficio commerciale, 1 addetto all’ufficio logistica, 1 conduttore di mezzi pesanti e camion, 2 specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili 1 elettricista ed installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili, 1 addetto alle vendite, 1 barman, 1 addetto guardiania notturna, 2 assistenti bagnanti, 1 aiuto magazziniere (con contratto a tempo determinato), 1 addetto magazzino, 3 docenti di scuola primaria, 4 educatori professionali (con contratto a tempo indeterminato).

Olbia

A Olbia cercano 3 docenti di scuola primaria (con contratto a tempo indeterminato), 2 insegnanti di sostegno, 2 elettricisti, 2 verniciatori nautici, 2 falegnami, 2 carpentieri metallici, 1 assistente di negozio, 1 tecnico di installazione (con contratto a tempo determinato).

Sassari – Olbia – Alghero

A Sassari, Olbia e Alghero cercano 1 assistente di negozio. Si offre contratto a tempo determinato.

Sassari – Stintino – Aglientu – Palau – Baja Sardinia – Cala Gonone – Santa Teresa Gallura

A Sassari, Stintino, Aglientu, Palau, Baja Sardinia, Cala Gonone e Santa Teresa Gallura cercano 7 portieri notturni, 8 responsabili di sala, 25 baristi, 30 cuochi capi partita, 7 pasticcieri, 10 pizzaioli, 30 bagnini. Si offre contratto a tempo determinato.

Sardegna

In Sardegna cercano 1 manager delle operazioni. Si offre contratto a tempo determinato.

Italia

Per l’intero territorio nazionale cercano 4 montatori meccanici. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Telti

Il Comune di Telti assume per il cantiere 4 addetti alla manutenzione del verde, 1 impiegato tecnico delle costruzioni civili / capo cantiere. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 4 maggio. Info nel CPI di Olbia.

La Maddalena – Padru

L’Agenzia Forestas, per le sedi di La Maddalena e Padru, assume 1 conduttore di macchine forestali, 1 meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 29 aprile. Info nel CPI di Olbia.

Badesi

Il Comune di Badesi assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per oltre 5 mesi. Domande entro il 29 aprile. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Santa Teresa Gallura

Il Comune di Santa Teresa Gallura assume per il cantiere 3 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 aprile. Info nel CPI di Palau, sede decentrata di Olbia.

Tempio Pausania

Il Comune di Tempio Pausania assume per il cantiere 1 tecnico delle costruzioni civili, 3 addetti alla manutenzione del verde, 1 muratore in pietra e mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 28 aprile. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 30 aprile all’11 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 3 Operatori generici

Aziende del territorio cercano, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 30 aprile all’11 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Loiri Porto San Paolo. 1 Addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Un’azienda cerca, per la sede di Loiri Porto San Paolo, 1 addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 27 aprile all’8 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 1 Operatore generico

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena, con avviamento numerico, 1 operatore generico iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 24 aprile al 4 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 20 al 30 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

San Teodoro. 1 Personale di segreteria addetto alle attività amministrative

Un’azienda cerca, per la sede di San Teodoro, 1 figura come personale di segreteria addetto alle attività amministrative iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 16 al 27 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

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