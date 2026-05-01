Beach soccer a San Teodoro col Memorial Primo Oggianu

A San Teodoro la prima edizione del Memorial Primo Oggianu

A San Teodoro arriva una giornata dedicata al beach soccer con la prima edizione del Memorial Primo Oggianu. L’appuntamento è per domenica 3 maggio.

“Si tratta di un evento unico nel suo genere, essendo il primo torneo di Beach Soccer dedicato alle categorie giovanili, nello specifico Pulcini ed Esordienti. Un appuntamento che rappresenta una novità assoluta e un’importante occasione di sport, crescita e condivisione per tanti ragazzi. Al torneo parteciperanno diverse realtà del territorio:

San Teodoro 1969

Budoni

Audax Padru

Porto Rotondo Academy

Berchidda

Orani.

“Il Memorial nasce per ricordare Primo Oggianu, una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità sportiva, trasmettendo i valori più autentici del calcio. L’evento vuole essere non solo un momento di sport, ma anche di unione e vicinanza alla famiglia Oggianu, alla quale siamo profondamente legati. L’obiettivo è quello di rendere questo appuntamento un punto di riferimento negli anni, facendolo crescere sempre di più e coinvolgendo l’intera comunità. Questo evento si inserisce nel percorso della ASD San Teodoro 1969, nata ad agosto 2025 con l’intento di costruire una realtà solida e organizzata, che oggi coinvolge oltre 100 bambini e ragazzi in 5 categorie, accompagnandoli in un percorso di crescita sportiva e personale fondato su valori come rispetto, sacrificio e senso di appartenenza”.

“Sono fiero di essere il presidente di questo progetto, in cui ho creduto fin da subito – commenta Gian Luigi Marongiu -. Abbiamo voluto costruire non solo una squadra importante in campo, ma anche una struttura solida fuori dal campo, fatta di dirigenti e tanti collaboratori che condividono gli stessi valori. La risposta del paese è stata straordinaria e questo è ciò che ci dà più soddisfazione. Per noi questo progetto va oltre il calcio: significa costruire un futuro per i nostri ragazzi, portando avanti valori destinati a restare nel tempo.

Desidero inoltre ringraziare pubblicamente tutta l’amministrazione comunale, i dirigenti e le persone straordinarie che, insieme a me, ogni giorno contribuiscono alla crescita della società: Marco Iacomino, Maurizio Sanna, Emiliano Bechere, Stefano Parriciatu, Andrea Catalano e Roberto Bavaro“.

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