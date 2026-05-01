A Palau scatta un giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Palau interviene contro l’abbandono di rifiuti

Il Comune di Palau ha intrapreso una decisa azione di contrasto ai fenomeni di abbandono illecito e di errato conferimento dei rifiuti. Nonostante le misure adottate in precedenza, si continuano a registrare comportamenti incivili che compromettono la salute pubblica e l’immagine della località. Per fronteggiare questa emergenza, l’amministrazione comunale ha predisposto un potenziamento dei sistemi di controllo, integrando la sorveglianza con moderne tecnologie di monitoraggio video per identificare e sanzionare i trasgressori.

Le motivazioni alla base di questo intervento sono molteplici e riguardano non solo il danno estetico al territorio, ma anche le pesanti ricadute ambientali e le criticità igienico-sanitarie derivanti da una irrazionale gestione dei rifiuti.

L’obbligo di differenziata

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia urbana, vige l’obbligo di differenziare rigorosamente ogni materiale secondo le disposizioni vigenti. La struttura del servizio si articola su diverse modalità operative pensate per coprire l’intero territorio. Il sistema principale resta la raccolta porta a porta, attiva per tutte le utenze comunali, i cui dettagli sono costantemente aggiornati sui canali istituzionali. In alternativa, gli utenti regolarmente iscritti alla TARI hanno la possibilità di usufruire del centro di raccolta comunale situato in località Liscia Culumba, un presidio fondamentale per il corretto smaltimento dei materiali che non possono essere gestiti tramite il ritiro domiciliare.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle aree ad alta frequentazione, come la zona portuale, dove sono presenti isole ecologiche presidiate e soggette a orari stagionali. Gli addetti ai lavori ricordano che i cestini stradali sono destinati esclusivamente ai rifiuti prodotti dai passanti. “È severamente vietato utilizzare tali contenitori per lo smaltimento di rifiuti domestici o provenienti da aree private, una pratica che contribuisce sensibilmente al degrado urbano”.

Sebbene la repressione e l’irrogazione di sanzioni siano strumenti necessari per arginare l’illegalità, l’ente locale sottolinea come la prevenzione rimanga l’obiettivo primario. “La collaborazione attiva della cittadinanza e una maggiore consapevolezza individuale sono i veri motori del cambiamento verso una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui