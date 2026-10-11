Shari, la fidanzata di Salmo ad Amici 2026.

Tra gli ingressi della prima puntata di Amici 26 spicca Shari, nota al grande pubblico sia per il suo percorso musicale sia per essere la fidanzata del rapper Salmo. La cantante friulana classe 2002 torna in un talent show dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Egoista”.

Il suo esordio.

Il suo esordio sul piccolo schermo risale a quando aveva appena 13 anni a “Tu sì que vales“, esperienza seguita dall’apertura dei concerti de Il Volo, dall’attività di autrice per artisti come Benji e Fede e da una ricerca artistica che spazia tra pop, R&B ed elettronica.

La collaborazione con Salmo e Sanremo.

A consacrare la sua carriera è stata proprio la collaborazione con Salmo nel brano “L’angelo caduto“, cui sono seguite la partecipazione al progetto promozionale per Gomorra 5 e l’approdo sul palco dell’Ariston. La nuova edizione di Amici segna inoltre una svolta nella struttura del programma, sostituendo i classici professori con sei responsabili artistici: Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay per il canto, affiancati da Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini per il ballo.

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