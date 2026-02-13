Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 2 tirocinanti addetti a macchinari per la stampa dei tessuti.

Viddalba

A Viddalba cercano 2 tirocinanti addetti alle informazioni nei call center.

Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 3 addetti alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

Monti

A Monti cercano 2 addetti alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore, 1 carrozziere (con contratto a tempo indeterminato), 1 manutentore di hotel, 2 addetti alle prenotazioni e all’assistenza (con contratto a tempo determinato).

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura cercano 1 addetta alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Monti

Il Comune di Monti assume per il cantiere 2 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 6 febbraio. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 4 al 16 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

