Bomba in un negozio di autoricambi a Olbia, indagini in corso

Una bomba è detonata in un negozio di autoricambi a Olbia.

Un nuovo atto intimidatorio si è verificato ieri, giovedì 12 febbraio, a Olbia, dove una bomba è stata fatta detonare all’interno di un esercizio commerciale della zona industriale. L’esplosione ha preso di mira il negozio di autoricambi Coarsa, attività inaugurata soltanto lo scorso novembre. Secondo quanto emerso, la deflagrazione è avvenuta nelle ore serali e ha provocato danni ai locali, senza che si registrassero feriti. Non si tratta del primo episodio che coinvolge l’azienda: già nel mese di gennaio la stessa attività era stata oggetto di un’azione simile, circostanza che ora rafforza l’ipotesi di un gesto mirato.

Sul caso stanno lavorando gli agenti del Commissariato di polizia, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno esaminando ogni elemento utile, comprese possibili immagini di videosorveglianza presenti nell’area industriale, nel tentativo di chiarire il contesto in cui è maturato l’episodio. L’attenzione degli inquirenti resta alta anche alla luce della recente apertura dell’attività e della precedente esplosione subita poche settimane fa. Al momento non vengono escluse piste, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere natura e movente dell’attentato.

