Lavori al potabilizzatore, Abbanoa chiude i rubinetti ad Arzachena

I lavori al potabilizzatore di Arzachena.

Interruzioni nella fornitura dell’acqua interesseranno mercoledì 18 febbraio l’area di Arzachena a causa di lavori straordinari al potabilizzatore situato in località Agnata. Gli interventi, giudicati urgenti e di notevole complessità tecnica, comporteranno la sospensione completa del funzionamento dell’impianto dalle 8 alle 19, con inevitabili rallentamenti o disservizi nell’erogazione dell’acqua sia in città sia nelle frazioni limitrofe.

Le operazioni di manutenzione sono necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema di potabilizzazione. La ripresa del servizio è prevista entro le 23, salvo eventuali imprevisti che possano ritardare il completamento dei lavori. Gli utenti possono ottenere aggiornamenti dettagliati e informazioni aggiuntive visitando il sito www.abbanoa.it, mentre per segnalazioni urgenti relative a guasti o malfunzionamenti è disponibile il numero verde 800/022040.

