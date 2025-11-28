Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Monti

A Monti cercano 1 muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 manovale e personale non qualificato dell’edilizia civile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Olbia

A Olbia cercano 1 collaboratore domestico, 1 addetto all’assistenza personale (con contratto a tempo determinato), 1 addetto alle pulizie nei servizi di alloggio e nelle navi, 1 installatore e riparatore di impianti elettrici industriali, 3 muratori in pietra e mattoni, 2 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile, 2 addetti all’assistenza personale (con contratto a tempo indeterminato).

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 3 muratori in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Sardegna

In Sardegna cercano 10 carpentieri di bordo, 100 aiuto cuochi di bordo, 10 elettricisti di bordo, 50 cuochi di bordo, 10 idraulici di bordo, 100 camerieri di bordo, 300 addetti alle pulizie di bordo / addetti al rifacimento delle cabine, 50 baristi di bordo, 50 marinai di coperta. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 4 Operatori generici

Aziende cercano, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 4 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 1° al 10 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 1 Addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del

latte

Un’azienda cerca, per la sede di Buddusò, 1 addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 25 marzo 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti a funzioni di segreteria

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti a funzioni di segreteria iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 5 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna. 1 Manovale

Un’azienda cerca, per tutto il territorio regionale, 1 manovale iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 28 gennaio 2026. Info nel CPI di appartenenza.