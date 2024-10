Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

Impiegato amministrativo. La risorsa ricercata dovrà svolgere i seguenti compiti: Monitoraggio attività mensile operatori (Verifica attività mensile operatori propedeutica all’elaborazione delle buste paga); Area Amministrazione servizi (attività di gestione e organizzazioe servizi, gestione dei rapporti con i dipendenti, gestione dei rapporti con enti e amministrazioni, organizzazione del personale). La figura verrà affiancata inizialmente da una risorsa esperta. Per informazioni clicca QUA.

Gommista. Per azienda storica di Olbia, specializzata in ricambio gomme, si ricerca 1 gommista da inserire nel team. La figura si occuperà di cambio gomme, convergenze, cambio e riparazione freni, piccola meccanica. L’azienda prende in considerazione anche profili con esperienza minima, purchè ci sia buona volontà ad apprendere il mestiere ed una conoscenza almeno base degli strumenti di lavoro e delle parti di un autovettura. Per informazioni clicca QUA.

