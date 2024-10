Cresciuta la povertà delle famiglie monoreddito a Olbia.

Le famiglie con un solo reddito sono diventate più povere a Olbia. La città si trova tra quelle con la più alta incidenza di questi nuclei in Sardegna e tra le più alte per quanto riguarda il rischio povertà. Secondo l’ultimo studio di Openpolis, basato su dati Istat, in molte aree di Italia la vita delle famiglie dove è soltanto un genitore a lavorare è più dura.

LEGGI ANCHE: Aumentano le madri single in Gallura. E a Olbia vivono sotto la soglia di povertà

Olbia, con il 20% di famiglie monoreddito con almeno un minore di 6 anni a carico nel 2019, è una delle città con l’incidenza più alta in Sardegna di questi nuclei in condizione di povertà e in Italia con una media incidenza di famiglie monoreddito a rischio indigenza. Analizzando il dato, i contribuenti Irpef con reddito sotto i 10mila euro erano il 31,6% nel 2021 e il 31% nel 2019. Ciò significa che la povertà di queste famiglie è aumentata.

La situazione delle famiglie monoreddito a Olbia è peggiore rispetto a Sassari, dove sono meno (il 15,4%). Nel capoluogo di provincia i contribuenti Irpef con reddito sotto i 10mila euro sono in calo: erano 29,1% nel 2021, erano il 29,8% nel 2019.

Se lavora solo papà o mamma.

Le famiglie monoreddito con figli minori a Olbia e in Sardegna sono quelle dove lavora un solo genitore. Nelle coppie, come nel resto d’Italia, spesso è soltanto il papà ad avere un impiego a tempo pieno. Dove soltanto la donna lavora si tratta spesso di madri single. Anche la percentuale di famiglie monogenitoriali composte da figli minori è alta a Olbia.

L’occupazione delle donne in Italia e in Sardegna cala con l’arrivo di uno o più figli. Già al primo figlio tante donne perdono il lavoro per occuparsi a tempo pieno dei loro figli. Una delle cause è l’aumento del carico famigliare sulle madri, la non equa condivisione dei ruoli di cura, che non sono compensate dagli asili nido, che sono ancora pochi anche nell’Isola. In particolare, a Olbia, secondo dati Istat, la percentuale dei nidi è oggi del 31,8% ed è sotto la media regionale (35,2%) e sotto l’obiettivo europeo (33% di posti). Nella precedente analisi, il divario occupazionale tra uomini e donne in città è di 14,89 punti (60,2 contro 75,09%).

Alta è anche la presenza di famiglie monogenitoriali in città, solitamente composte da madri con figli piccoli. A Olbia erano ben l’11,5% delle famiglie anagrafiche residenti nel comune nel 2019 (ISTAT). Secondo un altro studio di Openpolis, su dati Istat, esiste una situazione di maggiore povertà per le donne sole con figli a carico rispetto agli uomini nella stessa condizione. In Italia nelle famiglie monoparentali, il rischio sale al 39,1%, con una netta differenza tra i generi: per i padri soli è al 27,6%, mentre per le madri arriva al 41,3%. Quindi, 4 bambini su 10 con madre sola sono a rischio.

Fattori come la questione abitativa e la bassa intensità lavorativa incidono negativamente. In Italia le madri sole tendono a vivere in affitto più frequentemente dei padri soli (31% contro 26,8%) e abitano in usufrutto o uso gratuito nel 20,9% dei casi (contro l’8,2% dei padri). Inoltre, il 19,2% dei minori con madre sola vive in famiglie con bassa intensità lavorativa, rispetto a una media del 5,9%.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui