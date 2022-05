Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 addetto gestione magazzini. Si offre contratto a tempo determinato



Budduso’

A Buddusò cercano cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo indeterminato

Aglientu

Ad Aglientu cercano 1 magazziniere consegnatario. Si offre contratto a tempo determinato



Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 3 estetiste. Si offre contratto a tempo determinato.

Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 1 ormeggiatore, 2 bagnini. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 estetista. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68

Olbia. 1 Ausiliario generico addetto alle pulizie

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 ausiliario generico addetto alle pulizie iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 5 al 16 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Autista

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 autista iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 26 aprile al 6 maggio. Info nel CPI di appartenenza.