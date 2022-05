Calcio, il Calangianus promosso matematicamente in Eccellenza

I giallorossi vincono il Girone C della Promozione.

Il Calangianus ha battuto il Porto Torres in trasferta per 1 a 4, conquistando la promozione matematica in Eccellenza con una giornata di anticipo grazie al concomitante pareggio del Tempio, seconda in classifica, contro lo Stintino per 1 a 1.

Un felicissimo Gino Cassitta, presidente del FBC Calangianus, con molta ironia, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Sembrava che il Tempio fosse l’unica squadra gallurese. Adesso che abbiamo vinto noi il girone quindi siamo diventati “Campioni d’Europa“. Dall’anno scorso, cinque partite e cinque vittorie, evidentemente non abbiamo paura di nessuno. Siamo partiti in sordina, e senza illuderci di niente: eravamo quasi sicuri di vincere, erano tutte allenamenti, solo quella col Valledoria è stata una partita, mentre quelle col Tempio due “amichevoli”. Ovviamente, adesso facciamo le battute in base agli sfottò che ci hanno rivolto tutta la stagione: quando abbiamo vinto col Tempio dicevano fosse una amichevole, che il vero derby fosse con l’Olbia. Ma a noi non interessava fare il Derby con l’Olbia, ci interessava vincere il campionato. Siamo contenti di tutto questo, grazie ai ragazzi che hanno messo tanto impegno e tanta buona volontà. Adesso è presto per parlare di obiettivi per la prossima stagione. Facciamo che puntiamo a fare come quest’anno, partiamo per la salvezza e poi vinciamo il campionato. A me ha sempre portato bene dire così…”

I festeggiamenti di pubblico e squadra del Calangianus