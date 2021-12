Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 2 educatori professionali. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 30 addetti alla pulizia delle camere. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Luogosanto

Il comune di Luogosanto assume per il cantiere 1 muratore qualificato, 3 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande entro il 20 dicembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.