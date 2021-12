Leggera discesa di contagi ad Arzachena: i dati del Comune

La situazione coronavirus ad Arzachena.

Leggera discesa del numero di contagiati da coronavirus ad Arzachena. Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri del Comune i positivi sono 47, 2 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento dello scorso 26 novembre.

Tutti i soggetti sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme alle persone con cui hanno avuto stretti contatti.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, invita al massimo rispetto delle regole previste per la limitazione del rischio contagio. Inoltre, raccomanda ai gestori di attività per cui è richiesta l’esibizione del Green pass di attenersi alle disposizioni del Governo per l’accesso ai locali.