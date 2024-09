Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti. CANTIERE NAVALE ISOLA BIANCA OLBIA S.R.L. cerca tirocinante Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori). L’azienda offre tirocinio retribuito per n. 6 mesi, con possibilità di successiva assunzione. La figura ricercata si occuperà, in affiancamento con il Tutor aziendale, delle seguenti attività: pulizia delle aree di lavoro, applicazione antivegetativa, lavaggio esterno imbarcazioni, supporto ai vari reparti. Per informazioni clicca QUI.

Geometra. Azienda operante nel settore delle costruzioni ricerca una figura di Geometra con esperienza da inserire nel proprio organico con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per informazioni clicca QUI.

Intonacatore. Per azienda operante nel settore edile si ricercano 2 Intonacatori per apertura prossimi cantieri. Le figure si occuperanno di intonacare opere murarie ed edili e verranno inseriti in un team di professionisti che segue cantieri tra la Costa Smeralda e San Teodoro. Per maggiori informazioni clicca Qui.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui