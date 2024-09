Piano urbanistico comunale, Arzachena incontra i cittadini

Gli incontri con il Comune di Arzachena per il Piano urbanistico comunale.

Dopo l’approvazione del Puc, ovvero il Piano urbanistico comunale, il Comune di Arzachena ha organizzato un ciclo di incontri. Per favorire la massima partecipazione, gli eventi saranno organizzati nelle sedi comunali dei borghi della città e in centro, da settembre a ottobre.

L’obiettivo è anche coinvolgere i cittadini su come sarà l’Arzachena del futuro, grazie ad un piano che permetterà di programmare lo sviluppo futuro della cittadina. Dal 26 settembre, alle ore 15, ci sarà l’incontro per i tecnici e si terrà nell’aula consiliare, in Piazza Segni, ad Arzachena. L’incontro è aperto al pubblico.

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 16:00, nella sede comunale di Cannigione e, alle 21 nella sede comunale di Abbiadori, si terrà il prossimo incontro. Un altro si terrà il 4 ottobre, alle ore 18, allo Spazio Nexus, di Via San Pietro, Arzachena (piano terra di Palazzo Ruzittu).

