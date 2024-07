Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le nuove offerte di lavoro a Olbia e nei paesi galluresi.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Queste ultime sono state pubblicate sul sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro, cliccando sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni è necessario rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Arzachena.

Tecnici del marketing. Per gruppo di aziende dei settori edile e dell’impiantistica civile ed industriale si ricerca una figura addetta al marketing. La figura si occuperà di conoscere e raccontare le realtà aziendali predisponendo campagne di marketing per pubblicizzare le aziende del gruppo; si occuperà della gestione delle campagne social, e della creazione di contenuti multimediali per la realizzazione di materiale pubblicitario. Per informazioni e candidature clicca QUI.

San Teodoro.

Commesso di vendita. Negozio di abbigliamento situato loc. Puntaldìa ricerca un addetto_a alla vendita che si occuperà della vendita diretta al cliente, gestione del magazzino, gestione della cassa. Si ricerca di una persona dinamica, con la passione per la moda, per incremento occupazionale dovuto ad esigenze stagionali di produttività. Alloggio incluso. Per informazioni e candidature clicca QUI.

Tempio Pausania.

Filista di cava. Azienda del settore lapideo, attiva nel territorio di Tempio Pausania, cerca una figura di filista di cava da inserire in organico. Il profilo si occuperà del taglio del granito nella cava in territorio di Bassacutena (Tempio) con orario full time. Il contratto iniziale, della durata di un mese, si intende propedeutico ad un inserimento più stabile in azienda. Per informazioni e candidature clicca QUI.

