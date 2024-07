Mariah Carey sarà la star dell’estate del Cala di Volpe

Mariah Carey si esibirà a Cala di Volpe il 13 agosto.

Il Gala Night più esclusivo dell’estate torna ad accendere le luci sull’Hotel Cala di Volpe con una data unica, il prossimo 13 agosto, e un’artista di livello planetario: Mariah Carey. La cantante icona della musica pop mondiale si esibirà in un unico concerto esclusivo organizzato dall’Hotel Cala di Volpe, l’hotel simbolo della Costa Smeralda gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, società

indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (“QIA”), il fondo sovrano dello Stato del Qatar.

L’evento.

Una notte indimenticabile e un evento straordinario che combinerà la sontuosa cena di gala firmata dall’Executive chef dell’Area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli e dall’Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe, Michele Bacciu, ad allestimenti, performance artistiche, effetti speciali e ad un concerto esclusivo:

guadagnandosi così il titolo di uno degli eventi più prestigiosi del Mediterraneo che, anno dopo anno, rafforza il suo fascino e la sua identità.

L’artista.



Mariah Carey è una cantautrice, attrice e produttrice discografica statunitense. Con oltre 200 milioni di album venduti è annoverata fra gli artisti di maggior successo nella storia della musica pop. Tuttavia, l’impronta del suo talento ha influenzato anche altri generi musicali come l’hip hop. Carey ha infatti

contribuito alla sua ascesa con il brano Fantasy, rendendo popolari le collaborazioni tra cantanti e rapper, divenute oggi sempre più comuni nell’industria discografica. Fu proprio con Fantasy che divenne la prima donna a debuttare con un singolo al primo posto della classifica statunitense.

È la cantante con più dischi venduti negli anni Novanta, con 467 settimane nella Billboard Hot 100 e 21 hit certificate. I suoi album in studio, dal 1990 ad oggi, hanno sempre raggiunto la top 5 della Billboard 200, così come i suoi singoli, tutti entrati nelle più alte posizioni delle classifiche di vendita.

La sua ragguardevole estensione vocale l’ha resa una delle artiste di maggior talento e più ammirate e sostenute dal grande pubblico. Questo ha fatto sì che il settimanale TIME la eleggesse nel 2014 come la cantante più popolare di sempre, mentre l’anno successivo venne ufficialmente insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata 5 Grammy Awards, 18

World Music Awards e 89 candidature ai Billboard Music Awards, di cui 31 vinte. È nota come Queen of Christmas per la sua hit natalizia All I Want for Christmas Is You, brano del 1994 che ogni anno torna regolarmente in vetta alle classifiche nel periodo del Natale. Proprio grazie al raggiungimento del primo posto in classifica di quest’ultima, l’artista ha esteso il suo record di singoli numero uno in classifica,

raggiungendo quota 19. Più di qualsiasi altro artista solista.

