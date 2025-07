Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Addetto a funzioni di segreteria. Azienda nel settore del noleggio gommoni con sede a Porto Rotondo ricerca risorsa che dovrà tenere relazioni con la clientela (internazionale), attivazione contratti di noleggio, attività di back office. Sede di lavoro Porto Rotondo, è necessaria l’ottima conoscenza della lingua inglese e tedesco. No Alloggio. Per rispondere info clicca QUI.

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Si ricercano due addetti/e alle pulizie da inserire all’interno di uno stabilimento di gestione rifiuti. Le risorse selezionate si occuperanno della pulizia del piazzale interno alla discarica e della raccolta delle buste e dei materiali che cadono dal nastro trasportatore. Per rispondere info clicca QUI.

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. Si ricerca un operatore ecologico da impiegare all’interno di uno stabilimento di gestione rifiuti, con mansioni di raccolta e movimentazione dei rifiuti. Si richiede il possesso della patente di guida di categoria C. Per informazioni clicca Qui.

