Si cerca a Olbia un’estetista con esperienza in trattamenti luce pulsata

Si cerca a Olbia un’estetista.

Azienda cerca a Olbia un’estetista con esperienza. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice

1500021211000000000178592 e sarà attivo sul portale fino al 28 marzo 2021. La risorsa si occuperà di eseguire trattamenti per viso e corpo utilizzando la foto depilazione e la luce pulsata. La candidata ha conoscenza, inoltre, dell’utilizzo dei social network e del pacchetto Office (Excel nello specifico).

il contratto proposto sarà a tempo determinato di circa un anno, con orario part time 24 ore su turni. La sede di lavoro è a Olbia e Sassari. Le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

