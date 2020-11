Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura dal sito dell’Aspal

Gli annunci di lavoro a Olbia e in Gallura.

Cerchi lavoro a Olbia e in Gallura? Per chi è alla ricerca di occupazione, sono tanti i canali che periodicamente pubblicano le offerte. Il portale Sardegna Lavoro pubblica gli annunci di Aspal.

La maggior parte delle offerte di lavoro sono concentrate a Olbia. In città si cerca un ingegnere dell’automazione industriale, con una minima esperienza per un lavoro a tempo pieno e inizialmente a tempo determinato. Per la posizione ricercata, l’azienda richiede “capacità di pensiero analitico, doti di problem solving, capacità di organizzazione e di lavorare in autonomia e in team, propensione all’aggiornamento costante”. La ditta ricerca, inoltre un profilo che abbia competenze informatiche avanzate e ottima conoscenza della lingua inglese.

Uno degli annunci più recenti è stato pubblicato il 20 novembre, relativo alla ricerca di un profilo come contabile. Per la risorsa è richiesta comprovata esperienza nel settore e “deve avere capacità autonome di gestione della contabilità ordinaria, con liquidazione autonoma iva, gestione dei clienti e/o fornitori, conciliazioni bancarie, tenuta libro cespiti, scritture di rettifica sino predisposizione del bilancio”. L’inserimento del candidato è inizialmente a tempo determinato, con inquadramento full-time.

Anche nei Comuni più piccoli della Gallura è possibile trovare delle offerte di lavoro. Gli annunci sul sito Sardegna Lavoro, sono relativi alle città di Tempio (1), Calangianus (1), Aggius (3) e Luras (1). A Tempio si cerca un falegname mobiliere con esperienza pregressa nella mansione di almeno tre anni. La modalità di lavoro sarà full-time con contratto a tempo determinato.

Ad Aggius sono tre le inserzioni, con la ricerca di 2 camerieri di ristorante con esperienza di almeno 2 anni con contratto a tempo determinato; un lavapiatti con almeno 6 mesi di esperienza e un aiuto cuoco esperto. Relativo al Comune Calangianus, Aspal ha pubblicato un’offerta di lavoro come fabbro, con contratto a tempo indeterminato. A Luras si cerca un lattoniere specializzato nella posa di gronde in rame e allumini, con almeno 2 anni alle spalle nella stessa mansione. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato.

(Visited 1 times, 1 visits today)