L’aggiornamento del sindaco Lai.

Scendono a 8 le persone positive al coronavirus a Loiri Porto San Paolo. Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco Francesco Lai.

“In questi ultimi giorni abbiamo avuto notizia, in parte dall’Ats e in parte dai diretti interessati, che sono state registrate 5 negativizzazioni di nostri concittadini che rientravano tra il calcolo dei positivi, appartenenti a due nuclei familiari diversi”, ha spiegato il primo cittadino.

Gli 8 positivi sono tutti in isolamento domiciliare, seguiti dall’Ats e dai medici di base.

“Vi ricordo che è attivo un canale diretto per le comunicazioni con i soggetti che dovessero risultare positivi o siano sottoposti alla quarantena. covid@comune.loiriportosanpaolo.ot.it – commenta il sindaco Lai – . Vi chiediamo collaborazione per le segnalazioni. Cerchiamo di arrivare comunque laddove non arrivano altri, senza fare polemiche, rimboccandoci le maniche e mettendo a disposizione tutto il nostro tempo, anche più del solito”.

(Visited 27 times, 27 visits today)