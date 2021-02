Si cercano due autisti.

Si cercano a Olbia due autisti privati con patente C. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna Lavoro e l’annuncio sarà attivo fino al 26 marzo 2021 con il codice 1500021211000000000176455. Per inviare il curriculum bisogna essere iscritti al portale.

I posti vacanti sono due e le professioni comprese in questa unità conducono motocicli, autoveicoli, furgoni, navette, autoambulanze e altri veicoli leggeri per il trasporto di merci, ne effettuano il carico, lo scarico ed il rifornimento. Le risorsa ricercata è “Autista Consegnatario”, in possesso della patente cat. C. Tale risorsa condurrà i furgoni per il trasporto di merci, ne effettuerà il carico, lo scarico ed il rifornimento. Agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche del mezzo, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.

E’ richiesta precedente esperienza nella consegna di prodotti alimentari di almeno 1 anno, e il CQC (carta di qualificazione del conducente) e carta tachigrafica per la guida; Conoscenza del territorio Provincia Olbia-Tempio/Sassari; Utilizzo muletto elettrico e Transpallet elettrico. Richiesta non essenziale anche saper leggere una fattura e/o un DDT per eventuali annotazioni. Possesso patentino carrelli elettrici. Conoscenza minima funzionamento di gruppi frigo degli autocarri in uso. Il lavoro sarà a tempo pieno e a tempo determinato, per una durata di 5/6 mesi.

