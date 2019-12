Dal web alla ricerca, quali sono i lavori più pagati nel 2019 in Italia

I fattori che possono incidere sulla busta paga.

Dal web alla vendita, dalle risorse umane all’amministrazione, le professioni dove si può guadagnare di più in Italia dipendono anche da molti altri fattori.

Chi lavora nel settore commerciale delle vendite e nell’innovazione hanno più possibilità di guadagnare di più. Mentre il guadagno medio è inferiore per chi si occupa di edilizia e agricoltura. E’ questo che emerge dallo studio di Jobpricing che ha eseguito uno studio in base al settore lavorativo e ad altri fattori che possono incidere sulla busta paga.

Ai primi posti della classifica troviamo le vendite, nella ricerca e sviluppo e nell’area legale con stipendi lordi che variano dai 56.954 ai 54.905 per i quadri dai 32.458 ai 31.244 per gli impiegati. Seguono l’amministrazione, il marketing, la comunicazione e l’area acquisti con stipendi leggermente inferiori.

Sono molte le variabili che comunque possono incidere sullo stipendio con i laureati che in media guadagnano il 40,3% in più rispetto a chi non lo è. Le donne invece devono lavorare un mese in più rispetto ai colleghi maschi con le prime che portano a casa uno stipendio medio di 27.617 rispetto ai 30.368 degli uomini.

(Visited 64 times, 64 visits today)