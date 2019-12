Presentato ieri mattina.

Anche Tempio ha il suo city brand, il nuovo marchio territoriale per promuovere la città e la sua identità. C’è la planimetria stilizzata della piazza Faber dedicata al cantautore Fabrizio De Andrè al centro del nuovo logo che identificherà la città di pietra e che raccoglie in se i concetti di luogo, incontro e vissuto. Il lavoro, frutto di un percorso partecipato di ricerca e condivisione guidato dall’Associazione MU.S.E., vincitrice nel 2018 della Gara inerente il Piano di comunicazione e Marketing triennale, è stato condotto in stretta collaborazione con l’Amministrazione e con la partecipazione attiva del Laboratorio di Rigenerazione Urbana e delle associazione del territorio. Realizzato dalla responsabile della Società E.D.V., di Cagliari, Maristella Casula, è nato dopo un anno di lavoro

E’ stato presentato ieri mattina, dall’ Amministrazione comunale di Tempio Pausania, nel Salone di Rappresentanza. Ad illustrare il lavoro erano presenti il vice sindaco Gianni Addis, la delegata al Turismo Anna Paola Aisoni, gli assessori Francesco Quargnenti e Franco Marotto, il Dirigente Piera Sotgiu, la giornalista Graziella Marchi, dell’Associazione M.u.s.e e l’esperta Maristella Casula.

“ Creare un brand unico, inteso nella sua accezione più ampia, ed estenderlo a tutti i servizi, opportunità e azioni, creando un’immagine univoca della città, è un punto strategico di posizionamento nel mercato, da spendere non solo dal punto di vista turistico ma ad ogni livello di interazione della città. Serve a comunicare l’identità più profonda, i valori, la propria vocazione”, racconta il vice sindaco Gianni Addis. “Un buon city brand può aiutare una città ad essere attrativa, a consolidare la riconoscibilità e diventare una destinazione. Abbiamo così voluto dotarci di un segno funzionale nel quale riconoscerci e farci riconoscere, che riuscisse ad indicare tutti gli elementi che ci contraddistinguono. Questo è un percorso cui stiamo lavorando da molto. Uno degli obiettivi fissati durante l’amministrazione Biancareddu”.

Il delegato al Turismo Anna Paola Aisoni ha raccontato nel dettaglio il percorso che ha portato fino a questo punto e ha sottolineato come questo sia uno degli importanti risultati raggiunti nel 2019 che va ad aggiungersi al riconoscimento della bandiera arancione alla città da parte del Touring Club e al premio ApC 2019 per le aree di sosta dei camper. “ Questo” ha sottolineato Anna Paola Aisoni “è uno degli obiettivi sfidanti conseguito dal lavoro e dalle idee portate avanti con il laboratorio di rigenerazione urbana”.

A illustrare nel dettaglio il nuovo city brand Maristella Casula che ha presentato gli elaborati tecnici. “Il marchio ideato per la città di Tempio è frutto di un lavoro complesso e articolato, fatto di continui confronti con l’amministrazione e gli attori che la stessa ha coinvolto. Il marchio si ispira alla rappresentazione di un luogo di incontro, il più radicato, la piazza chiamata anche Agorà, il luogo simbolo della democrazia, il centro del potere religioso e commerciale. Il marchio scelto nasce dall’idea di valorizzare gli elementi urbanistici e non solo intrinsechi alla città, che continuano ad essere il punto di ritrovo della gente e del saper fare con valore. Il brand rispecchia questi valori. Devo dire che nella mia lunga carriera raramente ho incontrato un’amministrazione così consapevole ed esigente” ha concluso chi ha tradotto le varie indicazione nel vero e proprio brand.

Tempio, Città di Pietra, Carnevale, Piazza Faber, Fabrizio De andrè, acqua e montagna: sono questi i concetti da cui si è partiti, perché ritenuti elementi importanti su cui puntare. L’amministrazione è convinta che il nuovo city brand da oggi in poi sarà utilizzato per promuovere a tutto tondo la città e a questo proposito i funzionari stanno già lavorando alla redazione del disciplinare di utilizzo.

