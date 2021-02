Le zone di Loiri Porto San Paolo interessate.

Torna di nuovo potabile l’acqua a Loiri Porto San Paolo. Il sindaco Francesco Lai ha infatti firmato l’ordinanza per l’acqua erogata a Porto San Paolo, Loiri, Santa Giusta, Santu Juanni, Stazzareddu, Burrasca e Muzzeddu che ritorna quindi potabile e utilizzabile per fini alimentari.

Il divieto di utilizzo dell’acqua erogata era stato imposto dall’ordinanza comunale 26 del 20 settembre 2020 per quanto riguarda Santu Juanni, Stazzareddu, Burrasca, Muzzeddu e dall’ordinanza del 11 novembre 2020 per Loiri, Porto San Paolo, Via Case Sparse Fraz. Santa Giusta e Vaccileddi. In seguito alle analisi, la Assl Olbia, esprime il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano.



