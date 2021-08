I controlli della polizia locale a Loiri Porto San Paolo.

Nel corso della giornata di ieri la polizia locale di Loiri Porto San Paolo ha svolto dei controlli in borghese e non sul litorale del comune per accertare gli illeciti amministrativi connessi al divieto di fumo e alle prescrizioni indicate nell’ordinanza balneare della Regione.

Duplice l’attività: una parte del personale in uniforme ha fornito indicazioni ai bagnanti sulle attività consentite e su quelle vietate. Altri agenti invece, in costume da bagno e attrezzatura da spiaggia: telo da mare, ombrelloni e borsa frigo, dopo una perlustrazione dell’arenile di Porto Taverna, ha accertato le violazioni, contestandole immediatamente ai bagnanti irrispettosi.

Le reazioni da parte dell’utenza sono state prevalentemente pacate ed educate: alcuni hanno accettato la sanzione e si sono scusati con gli agenti. Altri contravventori hanno reagito in modo acceso alla sanzione ed è stato necessario l’intervento di una seconda pattuglia in divisa per garantire la sicurezza degli operatori.

Per il divieto di fumo la multa è di 50 euro e 200 euro per chi va in spiaggia con il cane. I controlli sull’arenile, fortemente richiesti dai fruitori delle spiagge, fanno parte della più ampia attività di controllo e repressione svolta dalla polizia locale di Loiri Porto San Paolo, che nel periodo estivo ha avuto un notevole incremento di interventi.

Gli agenti guidati dal comandante Giuseppe Serra, sono stati impegnati anche sul fronte della viabilità con la rilevazione di incidenti stradali, il presidio della rete viaria e delle discese a mare, ma anche in attività di supporto alla popolazione in occasione dei diversi incendi che hanno interessato il territorio.

Nel corso dei vari servizi la Polizia locale ha garantito anche il rispetto delle prescrizioni ambientali, sanzionando chi non conferiva i rifiuti secondo le regole. Grande attenzione è stata riservata anche al controllo delle norme che vietano il campeggio, delle disposizioni che tutelano le aree di particolare pregio naturalistico, elevando sanzioni fino a 200 euro agli automobilisti che in dispregio hanno sostato sull’arenile e sulle dune.

Per far fronte a tutte queste esigenze l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Lai, ha previsto un incremento di personale per il periodo estivo finalizzato anche alla collaborazione con altre forze di polizia, carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza e Corpo forestale e vigilanza ambientale, che tutto l’anno riservano molta attenzione al territorio e collaborano quotidianamente con l’amministrazione comunale.

