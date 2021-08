Mille euro di multa.

Dopo le polemiche scatenate dal concerto a sorpresa di Salmo che si è tenuto venerdì al molo Brin di Olbia arrivano anche le prime sanzioni. Mille euro di multa da parte della Capitaneria di porto di Olbia ai gestori della Ruota panoramica che, avrebbero utilizzato impropriamente lo spazio antistante all’attrazione.

Restano ancora da verificare però anche altre responsabilità. Sono ancora in corso infatti le indagini per accertare se siano state date le autorizzazioni al live del cantante. Salmo dal canto suo ha spiegato che il concerto era stato organizzato sotto falso nome e il Comune non poteva sapere che si sarebbero ritrovate 3-4mila persone“.

Oltre alla polemica con gli altri cantanti e non, che si dividono tra chi sostiene il rapper olbiese e chi lo critica duramente, la vicenda ha acceso anche lo scontro politico, con la minoranza che aveva chiesto le dimissioni del sindaco Nizzi e dell’assessore Balata.

