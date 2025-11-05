Loiri Porto San Paolo apre il bando per le borse di studio

Le borse di studio comunali a Loiri Porto San Paolo.

Loiri Porto San Paolo ha aperto le domande per le borse di studio comunali relative all’anno scolastico 2024/2025. Le famiglie e gli studenti interessati hanno tempo per presentare le domande entro il 21 Novembre 2025.

L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti nel Comune che frequentano le scuole secondarie. Per accedere al beneficio, è necessario aver conseguito una votazione finale non inferiore a “buono” o 7 e non avere debiti formativi. Inoltre, il valore ISEE del nucleo familiare non deve superare i 20.000€. Si sottolinea che, per gli studenti che hanno ottenuto votazioni pari o superiori al 9, la richiesta può essere presentata indipendentemente dal valore ISEE.

Possono partecipare anche gli studenti universitari residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Gli aspiranti devono possedere specifici requisiti di merito. Tra questi, è consentito essere al massimo fuori corso di un anno per motivi che siano giustificati. Per gli studenti iscritti al primo anno, è richiesto di aver conseguito almeno 30 crediti entro il 31 Ottobre 2025. Gli studenti iscritti agli anni successivi devono aver raggiunto un determinato numero di crediti, in base alla loro annualità di iscrizione, come specificato nel bando.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere ai benefici gli studenti che sono iscritti a corsi di studio di pari livello rispetto a un titolo già conseguito, gli studenti che sono in possesso di un titolo di Laurea di “vecchio ordinamento”, coloro che non possiedono i requisiti di merito richiesti e gli studenti che in anni precedenti hanno presentato dichiarazioni false o che risultano fuori corso da più di un anno senza avere un giustificato motivo. Per avere tutti i dettagli, si invita a consultare il sito ufficiale dell’Ente: https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui