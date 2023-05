Nuovi campi da padel con vista su Tavolara a Porto San Paolo

L’inaugurazione dei campi da padel a Porto San Paolo il 27 e 28 maggio.

Porto San Paolo ora ha i suoi campi da padel con vista sull’isola di Tavolara: sono stati ultimati e si preparano al taglio del nastro il 27 e 28 maggio i due nuovi campi realizzati nell’area sportiva situata nel retrospiaggia del Vecchio Faro.

L’intervento di riqualificazione era cominciato un anno fa a opera della Multiservice, la società in house del Comune. L’operazione di restyling ha riguardato la realizzazione di due nuovi campi da padel illuminati e

videosorvegliati dove prima esisteva un campo di calcetto ormai in disuso. Rifatti a nuovo anche i bagni pubblici al servizio della struttura sportiva e della spiaggia, sistemato un fabbricato polivalente presente nell’area e curato il verde pubblico tutto intorno rendendo la zona accogliente.

La Multiservice curerà e gestirà per i prossimi anni i campi da padel. Per festeggiare questa nuova struttura sportiva a servizio della comunità di residenti e turisti è stato organizzato un torneo di inaugurazione per il 27 e 28 maggio (le iscrizioni rimangono aperte sino al 23 maggio) mentre nei giorni successivi sarà già possibile prenotare l’utilizzo dei campi utilizzando l’applicazione per smartphone “Playtomic” circuito all’interno del quale sono presenti oltre i due campi da Padel anche il campo da tennis comunale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui