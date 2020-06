I Centri estivi nel comune di Loiri Porto San Paolo.

Dal primo luglio ripartono i Centri estivi comunali con le attività ricreative per i minori tra 3 e 13 anni, che si svolgeranno sia a Loiri che a Porto San Paolo. Grazie ad un patto di corresponsabilità tra genitori e la cooperativa che gestirà il servizio, saranno utilizzate le scuole comunali. L’apertura è programmata per il primo luglio e sarà possibile usufruire del tempo parziale (8 – 13) oppure del tempo pieno (8 – 17)

Per l’utilizzo del servizio sarà possibile usufruire dei bonus statali per i centri estivi e in aggiunta, di un bonus messo a disposizione dell’amministrazione comunale e assegnato in base alle fasce di reddito isee del nucleo familiare. I residenti potranno avvalersi anche dei centri estivi organizzati da altri comuni purché accreditati dal Plus di Olbia, e avere comunque accesso al bonus comunale. Sarà necessario presentare la domanda entro il 29 Giugno alla mail della cooperativa Opera che gestirà il servizio opera.coop@virgilio.it.

L’amministrazione comunale, inoltre, è stata impegnata in queste ultime settimane nell’elaborazione di alcune misure fondamentali per i più piccoli e di sostegno ai genitori che lavorano. E ha messo a punto altre due importanti misure: i buoni sociali per le attività sportive sino a 25 anni di età da utilizzare attraverso le società sportive accreditate, e i voucher nido da 0 a 3 anni per le attività socio-educative, presenti anche nei territori limitrofi, sino al 31 agosto.

Esprimono soddisfazione il sindaco Francesco Lai e l’assessore ai Servizi sociali Juliette Gelsomino. “Le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo, sentite particolarmente dai più piccoli nel periodo di chiusura scolastica, necessitavano un impegno straordinario per programmare la ripartenza anche delle attività ricreative a loro destinate. Rispettando tutti i protocolli di sicurezza Covid dal primo luglio saremo in grado di offrire un prezioso servizio di supporto alle famiglie e dare una bella opportunità ricreativa ai nostri giovani”, affermano

(Visited 107 times, 107 visits today)