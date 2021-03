Il bando del Comune di Loiri Porto San Paolo.

A Loiri Porto San Paolo è stato pubblicato l’avviso per l’attivazione dei Cantieri Comunali Lavoras.

Le figure ricercate sono in tutto 6: quattro operai comuni, manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche e due operai qualificati, come muratore in mattoni e lavori di manutenzione.

È possibile presentare le domande sino al 30 Marzo con le modalità stabilite dal bando. L’ufficio Informacittadjno del Comune è a disposizione di chi avrà necessità di supporto per la presentazione delle domande obbligatoriamente per via telematica.

(Visited 164 times, 164 visits today)