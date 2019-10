I vincitori del concorso In&Out.

La giuria presieduta da Miho Tsuruoka, affiancata dai giudici Adriano Occhi, Settimio Cipriani, Carlo Ravenna, Marcello Chiodino ha lavorato sodo per poter attribuire i giusti riconoscimenti. Ecco l’elenco dei vincitori: Concorso In&out, organizzato da Slowdive in collaborazione con Acsi e con il patrocinio del comune di Loiri Porto San Paolo: 1° Lina Nieddu, 2° Maria Agostini, 3° Stefano Cellini. Le vincitrici hanno usato fotocamere compatte, un dettaglio importante oltre al fatto che le migliori foto sono colorate di rosa.

Categoria solo esterne: 1° Mauro Mendula, 2° Mauro Muzzu, 3° Marina Mudadu. Campionato ACSI: 1° Maria Agostini, 2° Lina Nieddu, 3° Stefano Cellini. Categoria action cam: Francesco Pisciottu. In&out 2019 miglior foto ambiente sub e miglior foto di Porto San Paolo: Gianni Pozzo. In&out 2019, miglior pesce: Federico Pastore. In&out 2019, miglior foto macro: Salvatore Colella. In&out 2019, miglior foto ambiente: Gianni Pozzo. In&out 2019, miglior foto di Porto San Paolo: Gianni Pozzo. In&out 2019, miglior foto di Porto Taverna: Andrea Porcu. In&out 2019, miglior foto del territorio: Guiso Gian Luigi. Menzioni speciali della categoria solo out: Pina Murrighile Porto San Paolo, Pina Piras territorio e Rina Ligios Porto Taverna.

Oltre ai premi per i vincitori delle categorie in concorso, è stato attribuito anche il Premio Speciale Area Marina Protetta dedicato alla miglior foto dell’habitat Posidonia Oceanica una pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo capace di formare delle vere praterie sotto marine particolarmente importanti che esercitano una notevole azione nella protezione della linea di costa dall’erosione. La giuria in questo caso era composta da: Chiara Rosselli, Gavino Canu, Egidio Trainito e Mauro Muzzu e il vincitore del trofeo è stato Federico Pastore.

Durante il fine settimana si è alternata l’attività fotografica con incontri speciali. È stato presentato il libro “Sardegna 20 Storie di Natura”, edito da Carlo Delfino e coordinato da Domenico Ruiu. Un libro unico che con parole e immagini curate da Domenico Ruiu, decano della fotografia naturalistica sarda, racconta un’isola da scoprire. Quest’anno anche i bambini sono stati protagonisti. Per loro la possibilità di scattare le prime foto subacquee, sotto il controllo costante dei professionisti (coordinati da Renato Romor) che hanno dato loro la possibilità di vivere esperienze uniche. Sulla spiaggia del Vecchio Faro, presso la sede della lega Navale sezione di Porto San Paolo, i bambini, accompagnati dai genitori, hanno vissuto momenti di gioco e apprendimento, dimostrando ancora una volta di sapere osservare con occhi diversi.









