Dalla Gallura, Donatella Soro diventa ambasciatrice di un atelier a Dubai

Da Porto San Paolo Donatella Soro è ambasciatrice di un atelier di Dubai.

Nuovo traguardo per Donatella Soro, look maker di Porto San Paolo, diventata ambasciatrice ufficiale dell’atelier Haute Couture La Perle di Dubai. Dopo aver curato con grande successo l’immagine delle star alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e al recente Festival di Cannes, la parrucchiera professionista, con oltre 30 anni di esperienza nel mondo della bellezza, girerà il mondo curando il look delle modelle nelle sfilate ufficiali del marchio, partendo dal Portogallo a luglio e poi Dubai, New York, Parigi e tante altre mete a livello internazionale.

LEGGI ANCHE: Da Porto San Paolo a Sanremo: Donatella Soro curerà il look dei vip

“Sono emozionatissima per questa nuova avventura e ringrazio la stilista Kate Arsh che ho avuto modo di conoscere a Cannes e che mi ha proposto questa bellissima sfida – commenta Donatella -. Voglio condividere questo traguardo con tutti coloro che mi hanno dato fiducia affidandosi a me per la cura della propria immagine, permettendomi di arrivare fino a qui. E con la mia meravigliosa terra che mi ha permesso di realizzare il concetto di artigianalità e bellezza e soprattutto di diventare ciò che sono oggi”.

Tra le esperienze professionali delle professionista sarda spiccano l’incontro con Kate Moss e quello con Rania di Giordania , oltre alle sue partecipazioni a eventi internazionali quali il Festival del cinema di Venezia, quello di Cannes e la Fashion Week di Milano.

Donatella, in questa nuova esperienza, lavorerà fianco a fianco della stilista professionista di ricami d’alta moda Kate Arsh, che insieme alla sua famiglia realizza abiti con tessuti di seta di fiori di loto nello storico atelier di Dubai, aperto dai nonni nel 1830, e in quello in Portogallo.

“Ai giovani della mia terra voglio dire di non abbandonare mai i propri sogni perché vederli realizzare è straordinario – aggiunge Donatella che sta preparando le valigie per il suo viaggio di lavoro con La Perle, tour internazionale realizzato in collaborazione con altri marchi mondiali, quali Balenciaga e Gucci -. Sto vivendo un momento magico, sono onorata e contenta che tutti i sacrifici della vita abbiano dato i propri frutti. Non abbandonerò mai la mia Sardegna e, nonostante i miei nuovi impegni, continuerò a lavorare nel mio salone, per le mie clienti”. Poi conclude: “Qualsiasi lavoro bisogna farlo con responsabilità, serietà e bene, come mi ha sempre detto la mia mamma. Lei oggi non c’è più ma tutto il mio successo lo dedico a quella donna straordinaria che mi ha sempre sostenuta e spronata ad essere fedele ai miei sogni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui