La lunga estate di Arzachena, oltre 60 eventi fino a ottobre

Oltre 60 eventi nel calendario estivo degli eventi ad Arzachena.

Il calendario unico Arzachena eventi 2025 debutta il 13 giugno nel cuore di Arzachena con il primo degli oltre 60 appuntamenti che animeranno la destinazione fino a ottobre. Il cartellone nasce da un piano intersettoriale promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, dall’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, dall’assessore alle Attività Produttive, Stefania Fresu, e dal delegato alla Cultura, Giovanni Carta.

Confermate le partnership con i festival internazionali, le rassegne letterarie, gli spettacoli di danza, le notti dedicate al folclore e alla gastronomia della Sardegna, le esposizioni fotografiche e le competizioni sportive. “Piazza Risorgimento si conferma anche questa estate il teatro dei principali eventi del calendario 2025 – spiegano dall’Amministrazione comunale -. Nel cuore del centro storico concentriamo le energie coinvolgendo artisti e associazioni con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro capaci di trasmettere messaggi culturali, ma anche intrattenimento. Grazie agli eventi raccontiamo il territorio, divulghiamo la nostra storia, il folclore, le curiosità che si aggiungono al patrimonio naturalistico e archeologico per rendere unica e attrattiva la destinazione Arzachena sotto tutti i punti di vista. Particolare attenzione è riservata anche ai borghi di Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo”.

Il calendario inaugura il 13 giugno con la mostra Porto Cervo nell’antica cartografia nella chiesetta di San Pietro, a cui segue Arzachena Experience, il trekking urbano con cadenza settimanale dal 14 giugno al 6 settembre. Tradizione e folclore si fondono nelle celebrazioni del patrono di Cannigione e del Golfo di Arzachena, San Giovanni Battista dal 22 al 24 giugno, o nella XX Rassegna internazionale del Folclore Città di Arzachena il 13 agosto, e ancora nel Festival delle Fisarmoniche il 18 agosto, così come nel concerto dell’amato gruppo degli Istentales il 29 agosto.

La rassegna letteraria Liberamente sopra le righe taglia il traguardo della 7° edizione l’1 luglio con ospite Umberto Galimberti, mentre la Mo.Me. Mostra mercato torna ad Arzachena il 10 luglio con la vivacità degli artisti di strada e le curiosità esposte sui banchi di artigiani e collezionisti.

Artisti d’eccellenza come Nicola Piovani e Giancarlo Giannini si esibiranno rispettivamente il 28 luglio e il 4 agosto per il Festival Bernardo De Muro. A questi si aggiunge la stagione teatrale estiva targata Ama Auditorium Multidisciplinare. Ancora rassegne con il Festival delle Bellezze in piazza Risorgimento il 12 luglio; Time in Jazz il 10 agosto a Li Conchi con i musicisti DayKoda; il festival Cartoline Sonore al nuraghe Albucciu il 26 luglio con il concerto di Lambert e Mattia Vlad Morleo; il Longevity Fest a Porto Cervo il 5 settembre e l’Anteprima del Festival Isole che parlano alla Tomba dei Giganti di Coddu Ecchju il 6 settembre.

Immancabile l’appuntamento con la 3 giorni di Estate in Fiore, che coniuga campagne di sensibilizzazione ambientale e intrattenimento dal 28 al 30 agosto. Nell’ 11° edizione intitolata “Pelagos, cuore blu del Mediterraneo” si torna a parlare di mare e dei pericoli che lo minacciano.

Spazio anche alle sagre con protagonisti i piatti principe della tradizione arzachenese. Novità in tema di buon cibo locale è la Sagra delle cozze a Cannigione l’11 luglio. Quella degli gnocchi durante la Notte Sarda è in programma il 1° agosto, la sagra Porcetto è fissata, invece, per l’8 agosto.

Per lo sport riflettori puntati sulla 4° edizione del prestigioso Italia Polo Challenge Porto Cervo, che porta le squadre a cavallo in sfilata nel centro storico di Arzachena e in piazzetta a Porto Cervo insieme alla Banda delle Brigata Sassari il 17 luglio prima del via al torneo sul campo di Abbiadori. Si chiude in autunno con l’ IQFOIL Youth & Junior European Championships dal 18 al 25 ottobre. Il calendario completo sarà presto pubblicato su www.comune.arzachena.ss.it e www.arzachenaturismo.com

