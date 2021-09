Il progetto per il ponte sulla Azzanì-Trudda.

Il progetto del Comune di Loiri Porto San Paolo per la messa in sicurezza della viabilità del territorio ha ottenuto il finanziamento statale di 500 mila euro.

L’ente guidato dal sindaco Francesco Lai ha partecipato alla linea di finanziamento della legge 145 del 30 dicembre 2018 attraverso la quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali prevede l’assegnazione di contributi ai comuni della penisola che presentano progetti di efficientamento in termini di sicurezza di rilevante interesse sociale.

L’intervento prevede la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di collegamento tra le frazioni di Trudda e Azzanì. Consentirà di ampliare la sede stradale realizzando una carreggiata a doppio senso di marcia, aumentando la luce del ponte e prevedendo l’illuminazione , che garantirà così una maggiore sicurezza per i viaggiatori.

Attualmente il ponte possiede una sola corsia e quindi percorrerlo in senso alternato risulta molto pericoloso per i veicoli. La nuova opera ricopre un interesse notevole per la viabilità locale: rappresenta l’anello di congiunzione tra la viabilità secondaria del territorio comunale, ma più in generale tra i territori interni del Monte Acuto e la strada statale 131 Dcn.

Il nuove ponte si aggiunge ad altri due interventi portati avanti dall’amministrazione Lai negli ultimi 4 anni nella stessa viabilità, tra allargamenti e bitumazioni per ulteriori 100 mila euro di lavori eseguiti.