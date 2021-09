Il monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Scende ancora la curva dei contagi in Sardegna secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Tutti i parametri sono in discesa a partire dai casi positivi per 100 mila abitanti. In calo anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid, sotto la soglia sia in terapia intensiva che in area medica.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 22 al 28 settembre rispetto a quella precedente scendono da 206 a 146.La variazione percentuale dei nuovi casi segna un -34,7%. Bene anche la percentuale dei posti letto occupati, che in terapia intensiva è al’7% mentre i ricoveri in area medica sono al 9%.

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 22-28 settembre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (23.159 vs 28.676) e dei decessi (386 vs 394). In calo anche i casi attualmente positivi (98.872 vs 109.513), le persone in isolamento domiciliare (94.995 vs 105.060), i ricoveri con sintomi (3.418 vs 3.937) e le terapie intensive (459 vs 516). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: