Indagini sull’ecomostro davanti a Tavolara: ispezione della Capitaneria

Le indagini della Procura di Tempio sull’hangar davanti a Tavolara

Su indicazioni della Procura di Tempio che cura le indagini, la Capitaneria di Olbia ha effettuato un sopralluogo sull’ecomostro provvisorio con vista su Tavolara. Come riporta la Nuova Sardegna, dopo i controlli effettuati dalla Polizia locale e dai carabinieri ieri è stato il turno della Guardia costiera. Lo scopo era quello di verificare le distanze dal mare del gigantesco parallelepipedo comparso a Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo.

Il problema potrebbe sorgere proprio dal mancato rispetto delle distanze dalla riva, che avrebbe reso necessaria la richiesta di specifiche autorizzazioni. Il procuratore Gregorio Capasso ha deciso di fare chiarezza e verificare che tutte le regole siano state rispettate.

C’è grande riserbo su chi debba festeggiare nelle pertinenze dell’esclusiva Villa Joy. Così come lo stesso alone di mistero ricopre un evento privato nel centro di San Pantaleo. Il Comune di Olbia ha autorizzato una temporanea privatizzazione della sua frazione-gioiello di Olbia. Una decisione presa mente è in corso un’accesa trattativa con gli ambulanti che hanno dovuto rinunciare al tradizionale mercatino.

